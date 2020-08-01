На Пулковском шоссе нашли фугасную авиабомбу весом 500 кг

Боеприпас обнаружили во время проведения работ на строительной площадке.

На Пулковском шоссе сегодня, 1 августа, была обнаружена 500-килограммовая фугасная авиабомба. Она лежала под землей со времен Великой Отечественной войны и была найдена во время работ на строительной площадке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники Невского спасательного центра потратили несколько часов на то, чтобы обезвредить боеприпас и вывести его на полигон для дальнейшей ликвидации. В результате никто не пострадал. Спасатели напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов стоит сразу вызывать спецслужбы и ни в коем случаев не дотрагиваться до них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что саперы ЗВО за месяц нашли 250 опасных боеприпасов в Петербурге и Ленобласти. Так, саперы вывезли с территории Пушкинского района больше десяти 82-мм мин и ручных осколочных гранат. Они лежали у железнодорожных путей.