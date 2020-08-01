Саперы ЗВО за месяц нашли 250 опасных боеприпасов в Петербурге и Ленобласти

Саперы ЗВО за месяц нашли 250 опасных боеприпасов в Петербурге и Ленобласти
Саперы. Фото:и пресс-служба ЗВО

С территории Санкт-Петербурга и Ленобласти за июль в этом году вывезли более 250 взрывоопасных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Боеприпасы находили в лесах, на частных садовых участках, стройках.

Так, саперы вывезли с территории Пушкинского района больше десяти 82-мм мин и ручных осколочных гранат. Они лежали у железнодорожных путей.

Боеприпасы вывозили на специальных КамАЗах. Их уничтожали на полигоне. В том числе речь идет о 130 мин калибра 82-мм, более 80 артиллерийских снарядов калибра от 120-мм до 152-мм.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что житель Ломоносовского района Ленобласти наткнулся на боеприпасы, которые лежали в лесном массиве со времен Великой Отечественной войны. Они оказались немецкого производства.

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