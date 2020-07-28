Немецкие боеприпасы нашли в лесу под Петербургом

Найденный в Ленобласти боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Найденный в Ленобласти боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Житель Ломоносовского района Ленобласти наткнулся на боеприпасы, которые лежали в лесном массиве со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в понедельник, 27 июля, правоохранители получили сообщение о том, что житель деревни Таменгонт нашел в лесу предметы, внешне напоминающие боеприпасы. На место незамедлительно отправились взрывотехники ОМОН.

Осмотрев найденные предметы, они установили, что это 30 единиц 82-миллиметровых миномётных мин, противотанковая мина немецкого производства и ржавый артиллерийский снаряд калибром 50 миллиметра.

Сотрудники ОМОН оперативно собрали боеприпасы и вывезли их для утилизации на специализированный полигон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Сланцев боится, что ее дом взорвется из-за склада боеприпасов в подвале.