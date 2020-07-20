Жительница Сланцев боится, что ее дом взорвется из-за склада боеприпасов в подвале

Женщина нашла кости у себя в огороде. Фото: кадр из видео ЛенТВ24

Женщина нашла кости у себя в огороде. Фото: кадр из видео ЛенТВ24

Жительница Сланцев считает, что ее дом может в любой момент взорваться из-за боеприпасов в подвале.

Как сообщает телеканал «ЛентТВ24», Татьяна Альдури жалуется, что она регулярно находит на своем огороде человеческие кости, а при ремонте подвала она нашла железную арматуру, похожую на остатки оружия и снарядов. Несмотря на это, местная полия уверяет ее, что ничего взрывоопасного там нет.

Татьяна купила дом на берегу Плюссы 10 лет назад. Она уверяет, что это здание было построено еще в довоенное время. Первые находки она обнаружила в прошлом году, когда копала землю в огороде. Кости, которые по ее словам принадлежат человеку, находились на глубине 30 сантиметров.

«Крупные фрагменты в прошлом году вырыли: позвоночника кости и ребра и там фрагмент челюсти был. И бедренные кости, лопатка, таз – это около елки», — говорит местная жительница.

Тогда она вызвала экспертов, отдала им останки, однако они так и не ответили об их происхождении.

Позже при ремонте подвала она нашла остатки разложившегося оружия. Она предполагает, что оно лежит там еще с дореволюционных времен.

«Вот, видите, круглое, истлевший металл, прямо на полу? Видите, вот что это. А вдруг там взрыватель, и оно сейчас взлетит? Я не понимаю», — заявляет Татьяна.

В военное время в Сланцах располагалась комендатура, немецкое кладбище, лагерь советских военнопленных. Это значит, что боеприпасы и человеческие останки там действительно могут быть.

Глава администрации Сланцевского района отметила, что взрывоопасные находки не редкость. Однако, по ее словам, полицейские проверяли подвал и не обнаружили ничего опасного. А экспертиза Следственного комитета показала, что кости не человеческие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за первый месяц лета из Петербурга и Ленобласти вывезли более 200 боеприпасов.