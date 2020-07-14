За первый месяц лета из Петербурга и Ленобласти вывезли более 200 боеприпасов

Снаряды времен Великой Отечественной войны в июне удалось обнаружить в весьма большом количестве.

Специалистам-взрывотехникам удалось найти свыше 200 снарядов на территории Северной столицы и Ленобласти в течении одного месяца. Находились они как во время строительных работ, так и просто на дачных и лесных участках. Отмечается, что обнаружить удалось не только советские боеприпасы, но и немецкие. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Известно, что все предметы находились в состоянии сильного ржавления, но могли представлять опасность и взорваться. Поэтому в каждом случае, все предметы вывозились на специальные полигоны и взрывались под присмотром специалистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в форте в Кронштадте нашли снаряд времен войны. Речь идет об артиллерийском снаряде. Место обнаружения боеприпаса было оперативно оцеплено.