За первый месяц лета из Петербурга и Ленобласти вывезли более 200 боеприпасов

За первый месяц лета из Петербурга и Ленобласти вывезли более 200 боеприпасов
Найденные боеприпасы. Фото: ГУ Росгвардии

Снаряды времен Великой Отечественной войны в июне удалось обнаружить в весьма большом количестве.

Специалистам-взрывотехникам удалось найти свыше 200 снарядов на территории Северной столицы и Ленобласти в течении одного месяца. Находились они как во время строительных работ, так и просто на дачных и лесных участках. Отмечается, что обнаружить удалось не только советские боеприпасы, но и немецкие. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Известно, что все предметы находились в состоянии сильного ржавления, но могли представлять опасность и взорваться. Поэтому в каждом случае, все предметы вывозились на специальные полигоны и взрывались под присмотром специалистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в форте в Кронштадте нашли снаряд времен войны. Речь идет об артиллерийском снаряде. Место обнаружения боеприпаса было оперативно оцеплено.

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