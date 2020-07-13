В форте в Кронштадте нашли снаряд времен войны

Снаряд обнаружен в состоянии сильной коррозии. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Снаряд обнаружен в состоянии сильной коррозии. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

На территории форта «Шанц» в Кронштадте обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Находку осмотрели взрывотехники ОМОН.

Боеприпас был обнаружен днем 12 июля в природном заказнике Западный Котлин. Участок оперативно оцепили, а людей заставили отойти на безопасное расстояние.

Проверка показала, что найденный боеприпас — артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Снаряд обследовала группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. После чего его вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ломоносова в Красносельском районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны диаметром 120 мм. Снаряд вывезли на полигон для уничтожения.