Жириновский призывает Лукашенко не участвовать в выборах

Президенту Беларуси стоит отказаться от самого страшного наркотика – власти.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко не стоит участвовать в борьбе за должность главы республики. Об этом пишет РИА Новости. Политик убежден, что Лукашенко не может отказаться от одного из самых страшных наркотиков, то есть власти.

«Александр Григорьевич, оторвитесь вы… и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов»,

— заявил Жириновский.

Он также добавил, что Беларуси нужно присоединиться к России, как это сделал Крым. Это, по мнению Жириновского, будет «возвращением к родным берегам».

Напоминаем, что свой пост Лукашенко занимает с 1994 года, его пятый президентский срок истекает в 2020 году. Выборы состоятся 9 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием.