Петербург сделал подарок Ленобласти в честь дня рождения

Санкт-Петербург поздравил Ленинградскую область с днем рождения и преподнес региону подарок.

1 августа Ленобласть отметила 93-летие со дня основания. Как сообщает «КП-Петербург», в честь праздника Северная столица подарила области несколько детских и спортивных площадок. Также первоклассники из Ленобласти получат от города наборы книг «Моя первая библиотека».

«Трудно найти два других региона в нашей стране, которые были бы так тесно связаны друг с другом. У нас с вами общая история, общая инфраструктура, общие судьбы», — заявил градоначальник Александр Беглов, обращаясь к главе Ленобласти Александру Дрозденко.

Петербургский губернатор добавил, что сегодня оба региона интенсивно развиваются, стараясь решать многие вопросы вместе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что также подарком к 93-летию образования Ленобласти станут бесплатные экскурсии по Петербургу.