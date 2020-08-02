Петербург сделал подарок Ленобласти в честь дня рождения

Петербург сделал подарок Ленобласти в честь дня рождения
Петербург подарил Ленобласти детские и спортивные площадки. Фото: pixabay

Санкт-Петербург поздравил Ленинградскую область с днем рождения и преподнес региону подарок.

1 августа Ленобласть отметила 93-летие со дня основания. Как сообщает «КП-Петербург», в честь праздника Северная столица подарила области несколько детских и спортивных площадок. Также первоклассники из Ленобласти получат от города наборы книг «Моя первая библиотека».

«Трудно найти два других региона в нашей стране, которые были бы так тесно связаны друг с другом. У нас с вами общая история, общая инфраструктура, общие судьбы», — заявил градоначальник Александр Беглов, обращаясь к главе Ленобласти Александру Дрозденко.

Петербургский губернатор добавил, что сегодня оба региона интенсивно развиваются, стараясь решать многие вопросы вместе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что также подарком к 93-летию образования Ленобласти станут бесплатные экскурсии по Петербургу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
день рождения детская площадка ленобласть новости спб подарок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мертвый мужчина в подгузнике лежал у кладбища в Ленобласти
Стал известен простой способ продлить жизнь смартфона
Сближение Луны с тремя планетами можно будет наблюдать в начале августа
Петербург сделал подарок Ленобласти в честь дня рождения
В Петербурге пройдет ремонт в здании бывшего генконсульства США
Минздрав: вакцинация от COVID-19 будет бесплатной
Турецкие курорты обещают не повышать цены в этом сезоне
Эксперты доказали, что уроки музыки не делают детей умными