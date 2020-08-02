Что россияне чаще всего покупают в супермаркетах

Аналитики назвали товары, которые жители России чаще всего покупают в сетевых супермаркетах.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research». Исследование основано на данных о покупках в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» за прошедшие месяцы 2020 года.

Так, самыми востребованными у потребителей товарами оказались пакеты для покупок, бананы, сахарный песок и картофель.

Такие результаты были зафиксированы в большинстве регионов, но, к примеру, жители Северо-Западного Федерального округа чаще всего брали в магазине батон в нарезке, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых популярных продуктов стал майонез.

Средний чек рос с начала года и достиг пика в середине весны — 550 рублей в «Магните» и 576 рублей в «Пятерочке». Далее сумма начала снижаться, а на текущий момент упала до 500-503 рублей.

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