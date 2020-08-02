В лесу Ленобласти погиб водитель квадроцикла

Вечером 1 августа под Выборгом погиб мужчина, катавшийся на квадроцикле по лесу.

Согласно информации пресс-службы ГИБДД по Выборгскому району области, смертельное ДТП произошло около десяти вечера в лесу у поселка Чернявское. Мужчина ехал на квадроцикле BRP в сторону озера Червонное. Водителя погубила высокая скорость — он не справился с управлением.Транспортное средство улетело в кювет и перевернулось.

Мужчина погиб не сразу — его госпитализировали в медучреждение с различными травмами в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на все старания медиков, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Рябовском шоссе под колесами погибла пожилая велосипедистка. Женщина в возрасте около 60 лет двигалась в попутном направлении с иномаркой, когда машина внезапно налетела на нее.