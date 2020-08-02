На Рябовском шоссе под колесами погибла пожилая велосипедистка

В субботу, 1 августа, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на Рябовском шоссе произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста.

Инцидент произошел возле дома №8. Под колеса внедорожника Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 65-летний мужчина, попала пенсионерка, ехавшая на велосипеде. Женщина в возрасте около 60 лет двигалась в попутном направлении с иномаркой, когда машина внезапно налетела на нее.

К несчастью, для пожилой велосипедистки столкновение стало смертельным. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП до прибытия врачей скорой помощи. О трагическом происшествии рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Заневском проспекте под колеса автомобиля попала девушка-пешеход. Водитель и пассажир машины посадили её в салон и увезли в неизвестном направлении.