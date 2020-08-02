В Ленобласти 3 августа будет +23 градуса и дожди

В Ленобласти 3 августа будет +23 градуса и дожди
Фото: pixabay.com

В понедельник, 3 августа, жителей Ленинградской области ждет облачная погода с прояснениями, однако во многих районах возможны осадки.

Так, сегодня ночью столбик термометра опустится до +10…+15 градусов и местами может пойти небольшой дождь. В дневное время воздух прогреется до +18…+23 градусов, однако в некоторых районах также возможны небольшие, местами переходящие в умеренные, осадки.

Ветер будет дуть с южного, юго-западного, западного направления на протяжении суток, скорость варьируется от слабой до умеренной. Атмосферное давление останется в пределах нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о завтрашней погоде в Санкт-Петербурге. В частности, ночью в городе возможны осадки, а вот днем метеорологи обещают облачную и сухую погоду с прояснениями, температура воздуха также поднимется до +23 градусов.

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