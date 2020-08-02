Понедельник в Петербурге обещает быть теплым и без осадков

В понедельник, 3 августа, метеорологи пророчат Северной столице облачную погоду, отсутствие осадков и даже появление солнца.

Сегодня ночью, согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории Санкт-Петербурга температура воздух опустится до +15 градусов. Кроме того, местами возможны небольшие дожди. К счастью, дневной прогноз гораздо оптимистичнее: столбик термометра поднимется до +23 градусов, а погода будет облачной с прояснениями и без осадков.

Также петербуржцев порадует юго-западный ветер с умеренной скоростью 4 метра в секунду, без порывов и усилений. Атмосферное давление в течение дня останется в норме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что над Петербургом проходит антициклон, который «поставил на паузу» дожди в городе. В ближайшее время погода в городе обещает наладится.