На Гидротехников в результате ДТП помялись два авто

В аварии никто сильно не пострадал, но вот машины выглядят плохо.

На пересечении улиц Гидротехников и Обручаевых столкнулись карширнг и легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По предварительным данным, в инциденте виноват водитель арендованного авто – он слишком резко повернул. Отмечается, что никто не получил серьезных травм, зато машины выглядят крайне помято.

На место уже прибыли сотрудники спецслужб, им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Муринской дороге под колеса авто угодил ребенок. О состоянии юного пешехода ничего не сообщается.