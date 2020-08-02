На Гидротехников в результате ДТП помялись два авто

На Гидротехников в результате ДТП помялись два авто
В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В аварии никто сильно не пострадал, но вот машины выглядят плохо.

На пересечении улиц Гидротехников и Обручаевых столкнулись карширнг и легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По предварительным данным, в инциденте виноват водитель арендованного авто – он слишком резко повернул. Отмечается, что никто не получил серьезных травм, зато машины выглядят крайне помято.

На место уже прибыли сотрудники спецслужб, им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Муринской дороге под колеса авто угодил ребенок. О состоянии юного пешехода ничего не сообщается.

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дтп каршеринг


 

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