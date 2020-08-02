На Муринской дороге под колеса авто угодил ребенок

На Муринской дороге под колеса авто угодил ребенок
Ребенок мог неожиданно выбежать на дорогу. Фото: vk.com/spb_today

О состоянии юного пешехода ничего не сообщается.

Авария на Муринской дороге произошла сегодня вечером, 2 августа. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по снимкам, которые опубликовали свидетели, автомобиль сбил ребенка с ног в «кармане» дороги. По предварительным данным, юный пешеход выбежал на проезжую часть в неположенном месте и его не заметил водитель.

Непонятно, каково состояние ребенка. Во всем предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Напоминаем, что это – не первое серьезное ДТП за вечер. Так, в Ленобласти после столкновения фуры и легковушки скончался один человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Кола» загорелись прицеп-рефрижератор и легковушка.

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