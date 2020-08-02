На трассе «Кола» загорелись прицеп-рефрижератор и легковушка

В воскресенье, 2 августа, на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области вспыхнули фура и легковой «Рено Логан».

Фотографиями с места происшествия возле поселка Синявино поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Авторы публикации отмечают, что у грузового автомобиля загорелся только прицеп, тягач успел избавиться от страшного «груза». Причиной возгорания стало столкновение: водитель большегруза наехал на «Рено Логан», который попал в ДТП и стоял с предупредительным знаком аварийной остановки.

Из-за толчка легковушка наехала на второго участника ДТП, «Сан Енг», за рулем которого находилась 51-летняя женщина. В результате происшествия получила тяжелые травмы 68-летняя пассажирка «Рено», женщину госпитализировали. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неподалеку от города Тосно в колодец провалились двое человек.