В Ленобласти в понедельник отключат свет в 11 районах

В Ленобласти в понедельник отключат свет в 11 районах
Свет отключат до 5 часов вечера. Фото: Pixabay

Ограничения будут связаны с проведением плановых работ.

Сегодня, 3 августа, сразу в 11 районах Ленинградской области частично отключат свет. Об этом сообщили в администрации региона. Его не будет частично из-за проведения плановых работ. В большинстве населенных пунктов свет отключат в 9 часов утра и включат после пяти часов вечера – как раз тогда, когда многие возвращаются с работы.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте ПАО «Ленэнерго». Видно, что без света временно останутся жители Бокситогорского, Волосовского, Всеволожского и других районов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фонарный переулок получит 17 новых светильников. В организации решили, что отдельное внимание стоит уделить освещению на перекрестках дорог и пешеходных переходах.

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