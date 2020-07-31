Фонарный переулок получит 17 новых светильников

Фонарный переулок получит 17 новых светильников
Фонарный переулок получит новое освещение. Фото: google.maps

Новое освещение появится в переулке в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе «Ленсвета».

Так, освещение в Фонарном переулке обеспечат современные воздушные линии в 760 метров. Специалисты установят на этом участке 17 новых уличных светильников. В организации решили, что отдельное внимание стоит уделить освещению на перекрестках дорог и пешеходных переходах. Обеспечение этих участков освещением очень важно для водителей транспортных средств и тех, кто передвигается по центру города своим ходом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дворы благоустроят в четырех районах Петербурга, где Государственная административно-техническая инспекция одобрила проведения работ по благоустройству внутриквартальных территорий.

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