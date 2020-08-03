На Просвещения загорелась газель: ее тушили петербуржцы и дождь

На Просвещения загорелась газель: ее тушили петербуржцы и дождь
Газель тушили без спасателей. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели на место инцидента не выезжали.

Грузовая «Газель» вспыхнула во дворе на проспекте Просвещения в ночь со 2 на 3 августа. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На место не вызывали сотрудников МЧС, машину тушили местные жители. Им также помог дождь. Пользователи отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Машине не успела сгореть полностью, но от огня пострадали отсек двигателя и кабина. Официальных данных о случившемся не поступало.

Напоминаем, что сейчас за окном идет дождь, воздух прогрет до плюс 15 градусов. Ожидается, что к утру распогодится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти тушили частный дом, баню и летнюю кухню. Огнем были охвачены 80 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

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