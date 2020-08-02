В Ленобласти тушили частный дом, баню и летнюю кухню

Огнем были охвачены 80 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

В СНТ «Светлое» в Приозерском районе Ленинградской области произошел крупный пожар 2 августа. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по региону. Спасатели получили информацию о возгорании после двух часов дня. Чтобы потушить частный дом, баню и летнюю кухню понадобились силы восьми человек и двух единиц спецтехники. Когда сотрудники МЧС прибыли в СНТ «Светлое», огнем было охвачено 80 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось за два часа. В результате инцидента никто не пострадал.

Не уточняется, как именно произошел пожар и что стало его причиной. Это только предстоит выяснить.

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