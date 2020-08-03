Смертельное ДТП на «Скандинавии» стало причиной для возбуждения уголовного дела

В аварии пострадали несколько человек. Фото: pixabay

В аварии пострадали несколько человек. Фото: pixabay

В результате инцидента погиб ребенок и пострадали еще трое.

О возбуждении уголовного дела после аварии на 112-м км автодороги «Скандинавия» в Ленинградской области сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

Напоминаем, что все случилось 1 августа – на участке дороги столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, автомобиль пытался обогнать большегруз, что и спровоцировало аварию. В результате погиб маленький ребенок, пострадали еще трое детей разного возраста. Всех травмированных госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель также пострадал, но отказался ехать в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Муринской дороге под колеса авто угодил ребенок. Судя по снимкам, которые опубликовали свидетели, автомобиль сбил ребенка с ног в «кармане» дороги. По предварительным данным, юный пешеход выбежал на проезжую часть в неположенном месте и его не заметил водитель.