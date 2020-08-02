На КАД авария спровоцировала еще одно ДТП

Сразу два инцидента произошло на одном участке дороги.

На КАД случилась массовая авария в ночь со 2 на 3 августа. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Недалеко от развязки с Софийской улицей произошло столкновение двух автомобилей. Они стояли на «аварийке», когда третья машина двигалась в их направлении. Водитель не обратил внимание на инцидент и только в последний момент успел увернуться. Вышло не очень удачно, и легковушка в итоге въехала в отбойник.

На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП. Пользователи отметили, что идет дождь, который усложняет передвижение по городу и автомобилистам стоит быть особенно осторожными в непогоду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Гидротехников в результате ДТП помялись два авто.