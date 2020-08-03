Стало известно, сколько в среднем зарабатывают россияне

Эксперты предоставили данные по среднему размеру зарплаты в России, а также самые высокооплачиваемые отрасли.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. Так, согласно подсчетам, размер средней зарплаты жителя РФ равен 35 тыс. рублей. Речь идет о показателе за последний год — с 1 мая прошлого года по 1 мая текущего года. При подсчетах учитывались налоговые вычеты.

Кроме того, эксперты назвали сферы, работники которых получают самый высокий заработок. Исследование показало, что месячный доход больше 100 тыс. рублей в месяц зафиксирован в рыболовстве, финансовой сфере и добыче полезных ископаемых. Также в рейтинг попали сельское хозяйство и легкая промышленность.

При этом в целом по стране более 100 тыс. рублей за месяц получают всего 7,2% сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Голикова признала, что зарплата в 47 тысяч рублей слишком маленькая.