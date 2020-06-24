Голикова признала, что зарплата в 47 тысяч рублей слишком маленькая

"Если 47 тысяч умножить на 12 - это много? Это мало", - пояснила вице-премьер. Фото: kremlin.ru

"Если 47 тысяч умножить на 12 - это много? Это мало", - пояснила вице-премьер. Фото: kremlin.ru

Российский вице-премьер Татьяна Голикова считает, что годовой доход граждан со средней по стране зарплатой является недостаточным для комфортной жизни.

Как сообщает ТАСС, Голикова пояснила, что эта тема довольно сложная, поскольку в разных регионах, соответственно, разный уровень средних зарплат.

По ее словам, средняя зарплата в России, куда входит и столица, составляет чуть больше 47 тысяч рублей.

«Если 47 тысяч умножить на 12 — это много? Это мало», — пояснила вице-премьер.

Она напомнила, что в России по-прежнему мало россиян с «очень высокими зарплатами». По данным Росстата, в прошлом году зарплату выше 100 тысяч рублей получали лишь 7,1% работающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.