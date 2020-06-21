Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат
Больше всего пострадали сферы культуры, отдыха и спорта

Стали известны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии.

Больше всего расходы на зарплаты сократили малый и средний бизнес в сферах культуры, отдыха и спорта, сообщают «Известия».

Такая тенденция наблюдалась в период с апреля по май. Работодатели в этих сферах сократили выплаты сотрудникам на 63%. Упомянутые отрасли попали в список сфер, пострадавших в период пандемии коронавируса отраслей.

По подсчетам городских властей и аналитиков Высшей школы экономики, работу могут потерять более 144 тыс. человек. это 4,5% занятых жителей Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители малого и среднего предпринимательства в России почти единогласно сочли наиболее пострадавшей от коронавирусной пандемии отраслью ресторанное дело. Легче всего, считают представители бизнеса, справляются с кризисом IT-сфера, телекоммуникации и медицина.

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