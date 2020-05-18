Предприниматели озвучили отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии COVID-19

Представители малого и среднего предпринимательства в России почти единогласно сочли наиболее пострадавшей от коронавирусной пандемии отраслью ресторанное дело.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компаний «Мегаплан», занимающей разработкой ПО для управления бизнесом. Рестораторов в числе наиболее пострадавших предпринимателей назвали 82,9% участников опроса. Кроме того, в тяжелом положении, по мнению бизнесменов, оказалась индустрия моды и красоты — так считают 61,6% опрошенных.

Легче всего, считают представители бизнеса, справляются с кризисом IT-сфера, телекоммуникации и медицина. При этом более 80% участников опроса не ждут помощи от государства. Подавляющая часть предпринимателей (34%) планирует спасать бизнес с помощью автоматизации процессов и перехода в онлайн. Также эффективным считают частичный перевод на дистанционную работу и отказ от офисных помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, к августу число закрывшихся предприятий в России может увеличиться до миллиона.