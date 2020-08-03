Диетолог назвал идеальную кашу для детей и взрослых

Овсянка будет особенно полезна тем, кому за 50. Фото: unsplash

Овсянка будет особенно полезна тем, кому за 50. Фото: unsplash

Врач сравнил несколько каш и выбрал те, которые идеально подойдут для детей и взрослых.

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik о полезных свойствах всем известных каш — манной и овсяной.

По словам врача, манная каша быстрее повышает уровень сахара в крови. Это будет хорошо для детей, тогда как взрослым это не пойдет на пользу. Диетолог отметил, что у детей «от риса и манки лучше работают мозги».

Для тех, кто постарше, высокий уровень сахара от манки скорее навредит. Поэтому им стоит выбирать на завтрак овсяную кашу. Она будет особенно полезна тем, кому за пятьдесят. Гинзбург пояснил, что сахар после овсяной каши подскакивает не так резко, как после манки. Кроме того, овсянка улучшает микрофлору.

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