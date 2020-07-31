Диетолог рассказала, чем могут быть опасны абрикосы и персики

Фрукты могут быть ге только полезны, но и вредны. Фото: Pixabay

Фрукты могут быть ге только полезны, но и вредны. Фото: Pixabay

Летом очень хочется употреблять как можно больше фруктов, однако необходимо соблюдать меру.

О том, сколько можно съесть персиков и абрикосов в течение дня без вреда для организма рассказала врач-диетолог Инна Кононенко.

Если рассмотреть калорийность данных плодов, то она составляет 45 килокалорий на 100 граммов. В связи с этим, суточная порция не должна превышать 200-300 граммов фруктов. Если переедать, в том числе и систематически, велик риск набрать нежеланный лишний вес. Об этом сообщает «Росбалт».

Опасность может быть и не только в лишних сантиметрах, появившихся на боках. Внимательно есть персики и абрикосы важно людям с сахарным диабетом и повышенной кислотностью. Также, эти фрукты могут раздражать желудочно-кишечный тракт. Людям с гастритом и панкреатитом употреблять эти лакомства стоит с осторожностью.

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