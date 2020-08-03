Дрозденко ответит на вопросы жителей Ленобласти 3 августа

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко побеседует с жителями региона в ходе прямой телефонной линии, которую он проведет в понедельник, 3 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Жители 47 региона смогут задать вопрос губернатору с 16.00 до 17.00. Ответы они смогут получить лично от Александра Дрозденко. При этом в режиме видеоконференции к беседе смогут подключиться главы районных администраций Ленинградской области.

Задать свой вопрос губернатору можно со стационарного телефона на номер 006. Звонок будет бесплатный. Если звонить с мобильного телефона, то необходимо набрать номер +7(81361)315-01, однако здесь стоимость звонка будет зависеть от тарифа оператора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в понедельник отключат свет в 11 районах.