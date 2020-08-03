Ели шаверму и ехали в метро без масок: суды рассмотрели почти 200 протоколов в Петербурге

Ели шаверму и ехали в метро без масок: суды рассмотрели почти 200 протоколов в Петербурге
Дела петербуржцев без медицинских масок доходят до судов. Фото: Pixabay

В Петербурге суды рассмотрели почти 200 материалов в отношении горожан, которые были в общественных местах без масок.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Отмечается, что всего успели рассмотреть 199 материалов за месяц с 1 июля по 1 августа. Горожан ловили без масок в метро, кафе с шавермой, бутиках. Они отделались предупреждениями.

Уточняется, что сотрудникам полиции также вернули 135 материалов по делам об административных правонарушениях. Всего в районных судах зарегистрировали 642 материалов.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о пассажирах, которые подрались в самолете из-за маски. Инцидент произошел в самолете, который направлялся на Ибицу. Один из пассажиров не захотел надевать медицинскую маску. Когда он отказался прислушиваться к просьбам других пассажиров, завязалась драка. В ней участвовали около десяти человек.

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