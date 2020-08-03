Срок действия жилищных сертификатов в Петербурге продлили из-за коронавируса

Сертификаты, предназначенные для приобретения жилья семьям Петербурга, оказались продлены на полгода из-за эпидемии COVID-19.

Речь идет о семьях, у которых срок действия документа по оказанию социальной помощи от города, истекает в период с 1 апреля по 30 сентября. Все дело в том, что ограничительные меры не позволили собрать петербуржцам всю необходимую документацию и податься на получение или строительство жилья. Возможность продления получат 1150 семей. Об этом сообщил глава Жилищного комитета Виктор Борщев на заседании городского правительства, которое состоялось в понедельник, 3 августа.

Сама процедура продления будет полностью автоматизирована. Петербуржцам не понадобится писать дополнительные заявления или самостоятельно обращаться в какие-либо инстанции.

Отметим, что в 2019 году жилищными сертификатами обеспечили 5685 семей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские семьи с детьми-инвалидами смогут получить жилищные сертификаты.