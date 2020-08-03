В Петербурге временно изменит маршрут троллейбус №9

Привычная трасса электрического транспорта претерпит некоторые изменения.

В понедельник, 3 августа, стало известно, какие изменения ждут петербургских пассажиров. С 4 по 14 августа из-за работ, которые будут производиться на подземных коммуникациях у дома 57 по Малому проспекту Васильевского острова, скорректируют движение троллейбуса №9. Об этом сообщает СПб ГКУ «Организатор Перевозок».

Троллейбусы в течение всего периода ремонтных работ проследуют по данному маршруту: при движении от конечной остановки “Ординарная улица” они направятся по Большому пр. П.С., Тучкову мосту, 1-й и Съездовской линиям, Большому пр. В.О., 22-23-й линиям В.О., Среднему пр. В.О., Детской ул., Большому пр. В.О., Наличной ул. и далее до конечной остановки “Улица Кораблестроителей” (в обратном направлении – без изменений трассы).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маршруты трамваев и автобусов изменятся из-за ремонтных работ на Среднеохтинском проспекте.