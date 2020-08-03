Маршруты трамваев и автобусов изменятся из-за ремонтных работ на Среднеохтинском проспекте

В Красногвардейском районе временно поменяются маршруты следования общественного транспорта.

В понедельник, 3 августа, в Комитете по транспорту рассказали о предстоящих изменениях, которые ждут петербуржцев в августе. Все дело в том, что на Среднеохтинском проспекте, а именно на участке движения от Шепетовской улицы до улицы Молдагуловой, в период с 4 по 21 августа будут проводиться ремонтные работы на трамвайных путях. В связи с этим, движение транспорта оказалось скорректировано.

Изменения коснутся трамваев №10, №23, №65 и автобусов №15, №22, №136, №174, №181. С новыми трассами, по которым проследуют данные транспортные средства можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту.

Коммерческие маршруты к-6, к-28, к-83, к-90, к-163, к-289, к-322, к-389 в период работ будут направлены по объездным маршрутам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта.