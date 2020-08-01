Петербуржцев предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта

Петербуржцев предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта
Петербуржцам стоит заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Фото: Baltphoto

Ограничения будут действовать в центре города в течение первой половины дня.

Уже завтра, 2 августа, в центре Санкт-Петербурга вступят в силу изменения маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте СПб КГУ «Организатор перевозок».

Утром и днем в связи с проведением полумарафона «ЗаБег» сразу на нескольких улицах будут введены ограничения для автомобилей, автобусов и троллейбусов. Расписание изменится для маршрутов автобусов №№ 1, 6, 7, 10, 24, 46, 47, 49, 54, 74, 128, 136, трамваев №№ 3, 6, 40 и троллейбусов №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 31. Подробную информацию можно увидеть на сайте организации.

Напоминаем, что в «Забег» является первым российским полумарафонов с сихронным стартом. Он состоится во многих городах, в связи с пандемией в 2020 году решили сократить дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские автобусы временно лишатся кондукторов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
забег маршрут ограничения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге лжегазовики оставили пенсионерок без 200 тыс. рублей
В Петергофе отреставрируют сразу два дворца за 73,2 млн рублей
Олимпийского чемпионата Аксинина проводили в последний путь в Петербурге
На Пулковском шоссе нашли фугасную авиабомбу весом 500 кг
Русалки на доме Николаевых снова «заплакали» кровавыми слезами ...
На Пулковском шоссе поезд оставил женщину без ноги
Петербуржцев предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта
В России скончалась самая тяжелая женщина