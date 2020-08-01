Петербуржцев предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта

Ограничения будут действовать в центре города в течение первой половины дня.

Уже завтра, 2 августа, в центре Санкт-Петербурга вступят в силу изменения маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте СПб КГУ «Организатор перевозок».

Утром и днем в связи с проведением полумарафона «ЗаБег» сразу на нескольких улицах будут введены ограничения для автомобилей, автобусов и троллейбусов. Расписание изменится для маршрутов автобусов №№ 1, 6, 7, 10, 24, 46, 47, 49, 54, 74, 128, 136, трамваев №№ 3, 6, 40 и троллейбусов №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 31. Подробную информацию можно увидеть на сайте организации.

Напоминаем, что в «Забег» является первым российским полумарафонов с сихронным стартом. Он состоится во многих городах, в связи с пандемией в 2020 году решили сократить дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские автобусы временно лишатся кондукторов.