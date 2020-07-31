Петербургские автобусы временно лишатся кондукторов

В Северной столице решено протестировать движение общественного транспорта без присутствия в нем кондукторов.

В течение двух месяцев на нескольких трассах автобусов пассажиры самостоятельно начнут оплачивать проезд. Речь идет о маршрутах №85, №143 и №23. Об этом сообщает ГКУ «Организатор перевозок».

Все дело в том, что в настоящее время активно задействовано использование «Подорожников» и «Единых карт петербуржцев». При этом, пассажирам можно доверять, так как они сознательно относятся к оплате проезда и не пытаются проехать зайцами. В связи с этим, специалисты задумались о целесообразности работы кондукторов.

Напомним, многие единицы общественного транспорта сейчас оснащены специальными валидаторами для бесконтактной оплаты. Заплатить за проезд можно также и с помощью банковской карты. В ходе эксперимента большой упор будет сделан именно на использование валидаторов.

Следить за добросовестностью пассажиров все-таки будут. На маршрутах будут задействованы контролеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург закупит новые автобусы на 423 млн рублей.