Петербург закупит новые автобусы на 423 млн рублей

Эти автобусы будут закуплены для маршрутов с низким пассажиропотоком. Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Эти автобусы будут закуплены для маршрутов с низким пассажиропотоком. Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Петербургское предприятие «Пассажиравтотранс» приобретет в лизинг 30 низкопольных автобусов. Новый транспорт обойдется городу в 423,7 млн рублей.

Как сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», небольшие автобусы среднего класса, длина которых не превышает 9,5 метров, доставят в Петербург в конце 2020 года. Один автобус рассчитан на 23 сидячих места, а общая вместимость — до 72 человек. Стоит отметить, что автобусы, которые вскоре появятся на дорогах города, подойдут и для перевозки маломобильных категорий граждан.

На предприятии также отметили, что эти автобусы будут закуплены для маршрутов с низким пассажиропотоком. Это позволить уменьшить траты на их обслуживание.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что в Петербурге с 13 июля вернутся к работе еще 6 маршрутов общественного транспорта.