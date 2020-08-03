К месту ДТП на Суздальском прибыли реанимация и пожарные

В Калининском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии прибыли сотрудники реанимации и МЧС.
Дорожный инцидент случился вечером понедельника, третьего августа, на пересечении Суздальского проспекта и улицы Демьяна Бедного. Фотографиями с места столкновения очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что разъехаться при повороте не смогли две белые иномарки. К месту оперативно прибыли дорожно-транспортные службы, а также медики и спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском проспекте столкнувшиеся легковушки образовали затор. Обстоятельства столкновения не приводятся.