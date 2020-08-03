Столкнувшиеся Peugeot и ГАЗель собрали непроходимую пробку на Синопской

Столкнувшиеся Peugeot и ГАЗель собрали непроходимую пробку на Синопской
На месте ДТП образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга не смогли разъехаться два легковых авто. Столкнувшиеся машины собрали небольшую, но непроходимую пробку.

Авария случилась вечером понедельника, 3 августа, прямо перед заездом на Большеохтинский мост. Фотографии столкнувшихся машин опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками дорожного инцидента стали машины марок Peugeot и ГАЗель. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка протянулась от Большеохтинского моста по Синопской набережной. Причины столкновения выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту аварии на Суздальском прибыли машины реанимации и МЧС. Информация о пострадавших уточняется.

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