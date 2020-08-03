В России за сутки потушили 48 лесных пожаров

На начало вторника, 4 августа, в стране активно тушат 60 лесных пожаров. Фото: Pixabay

На начало вторника, 4 августа, в стране активно тушат 60 лесных пожаров. Фото: Pixabay

На территории России за минувшие сутки ликвидировали 48 лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила более 2 тыс. гектаров.

В ночь на вторник, 4 августа, стало известно о том, что в России за последние 24 часа потушили 48 лесных пожаров. Как сообщил RT, ссылаясь на информацию пресс-службы Авиалесоохраны, общая площадь потушенных очагов составила 2 593 Га.

В ведомстве также отметили, что на начало вторника в стране спасатели активно борются 60 лесными пожарами.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь в садоводствах Ленобласти сотрудники пожарно-спасательной части потушили две дачи. Обошлось без пострадавших.