В России за сутки потушили 48 лесных пожаров

На территории России за минувшие сутки ликвидировали 48 лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила более 2 тыс. гектаров.
В ночь на вторник, 4 августа, стало известно о том, что в России за последние 24 часа потушили 48 лесных пожаров. Как сообщил RT, ссылаясь на информацию пресс-службы Авиалесоохраны, общая площадь потушенных очагов составила 2 593 Га.
В ведомстве также отметили, что на начало вторника в стране спасатели активно борются 60 лесными пожарами.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь в садоводствах Ленобласти сотрудники пожарно-спасательной части потушили две дачи. Обошлось без пострадавших.