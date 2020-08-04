Поклонники раскритиковали Варнаву из-за призывов носить маску

Поклонники раскритиковали Варнаву из-за призывов носить маску
Екатерина Варнава сфотографировалась в защитной маске. Фото: instagram.com/kativarnava

Телеведущая Екатерина Варнава поделилась селфи в защитной маске и написала длинный пост о моде на социальную ответственность. Подписчики раскритиковали призыв звезды.

Новую запись актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Она рассказала, что с трудом понимает людей, не желающих следовать санитарно-эпидемиологическим правилам и тем самым лишающих других людей свободы выбора контроля за собственным здоровьем.

Подписчики в комментариях к данной публикации упрекнули звезду шоу Comedy Woman в самообмане из-за призывов использовать средства индивидуальной защиты. Пользователи заметили, что Варнава не один раз в публиковала видео с мест большого скопления людей, однако защитной маски на ней не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова и Варнава не считают себя красивыми. Знаменитости поговорили о своей личной жизни в прямом эфире.

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