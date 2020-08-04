В Ленобласти сгорел частный дом

Возгорание произошло в одном из домов в садоводстве Строитель в Лужском районе.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы рано утром, 4 августа. Спасатели узнали, что горит частный дом в деревне Заплотье. Пожарники оперативно направились по адресу происшествия.

Выяснилось, что огонь распространился внутри частного дома на площади в 64 квадратных метра. Ликвидировать пламя удалось за час — уже к 6 утра опасность миновала. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ленинградской области.

Огонь тушили восемь спасателей 135 пожарной части противопожарной службы 47 региона. Также, было задействовано две единицы специальной техники.

Причины пожара неизвестны. Отсутствует информация и о возможных пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки потушили 48 лесных пожаров.