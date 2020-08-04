Петербург накрыло атмосферным фронтом: город ждут ливни и грозы

В Петербург возвращается непогода. Метеорологические условия в ближайшее время будет определять атмосферный фронт.

Об этом во вторник, 4 августа, сообщил ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

По его словам, город накрыло атмосферным фронтом. В Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди.

При этом во второй половине дня возможны локальные грозы.

Воздух в городе может прогреться до +22 градусов. В Ленинградской области будет теплее – до +24.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на этой неделе в ряде российских регионов ожидается повышение нормы температуры. Так, температура в регионах на северо-востоке европейской части страны будет на 6-7 градусов выше нормы. Речь идет о Коми, Архангельской области, севере Урала и Ямало-Ненецком автономном округе.