Каждый пятый российский ребенок проживает за чертой бедности

Росстат представил данные за 2018 год, в которых приводится информация о том, что каждый пятый ребенок в стране жил в семье, доход которой не то что не превышал прожиточный минимум или равнялся ему, а был ниже.

В 2018 году прожиточный минимум составлял 10287 рублей. В общей сложности, 23% несовершеннолетних россиян проживали с родителями, чей общий доход не не был выше установленной нормы. Наиболее бедными признаны многодетные семьи и дети, которые растут в с родителями в сельской местности, будучи малоимущими. Об этом сообщает РБК.

Представители Росстата заявили, что уровень бедности среди россиян младше 18 лет за 2018 год в два раза выше общероссийского показателя.

Что касается статистики по взрослым, то за первый квартал 2019 года количество бедных граждан России выросло на 500 тысяч человек. Все эти люди вынуждены жить на сумму меньшую, чем прожиточный минимум.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин рассказал, как бороться с бедностью в России.