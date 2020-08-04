Пьяный отец забыл маленькую дочь в одном из дворов на Ветеранов

В Кировском районе правоохранители проверят действия отца ребенка на предмет нарушения родительских обязанностей.

Происшествие произошло в понедельник, 3 августа. Неравнодушные очевидцы рано утром заявили в полицию о том, что у одного из домов на проспекте Ветеранов в одиночестве гуляет маленькая 5-летняя девочка. Правоохранители сразу же прибыли на место, где увидели потерявшегося ребенка. Малышку передали в руки врачей и отправили в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе проверки было выяснено, что дочь без присмотра оставил собственный отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Родителей девочки вызвали в полицейский участок для дачи объяснений.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении к ответственности родителей, которые оставили своего малолетнего ребенка в опасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Росгвардии отыскали двухлетнего малыша, потерявшегося в Колпинском районе.