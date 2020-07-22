Сотрудники Росгвардии отыскали двухлетнего малыша, потерявшегося в Колпинском районе

С ребенком все хорошо. Фото: pixabay.com

С ребенком все хорошо. Фото: pixabay.com

Происшествие произошло в поселке Понтонном. Женщина со своими четырьмя детьми вышла на прогулку, но в один момент проявила невнимательность и отвлеклась. Этого времени хватило, чтобы двухлетний ребенок, катавшийся на беговеле, ушел от своих родных. Обнаружив пропажу, женщина сразу же сообщила об этом в полицию. Сигнал о пропавшем ребенке и его приметах был передан в центр оперативного управления МОВО по Колпинскому району Петербурга.

Работники вневедомственной охраны оперативно направились к месту прогулки и начали поиски. Они успешно завершились спустя 6 минут. Выяснилось, что малыш бродил один в одном из соседних дворов.

Ребенка передали инспектору по делам несовершеннолетних при местном отделе полиции, где матери сообщили радостную весть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «избитый» подростками ребенок в Парголово на самом деле упал в люк.