Спасатели потушили пожар в квартире на Обуховской Обороны

В Северной столице на проспекте Обуховской Обороны произошел квартирный пожар. Спасатели уже потушили пламя.

Возгорание случилось сегодня днем, 4 августа, в доме №147. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 12-м часу. В жилом доме горела квартира на третьем этаже. Огонь вспыхнул в одной из комнат площадью 25 «квадратов».

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по городу, на место происшествия прибыли и спасатели, и скорая помощь. В 12:10 открытое горение ликвидировали.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге очевидцы сообщают о пожаре в стороне Ижорского завода в Колпинском районе. Горожане заметили столб дыма.