Экс-глава Курортного района стал новым владельцем грузового терминала Пулково

Грузовой терминал Пулково сменил владельца. Он перешел к структурам экс-главы Курортного района Алексея Куимова. До этого он принадлежал банку «Санкт-Петербург».

Уточняется, что теперь ООО «Олэлектрамаш» (ОЭМ), которое владеет 100% АО «Грузовой терминал Пулково», принадлежит компании ООО «Колибри». Она подконтрольна Алексею Куимову, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные «СПАРК – Интерфакс».

Сам Куимов не стал раскрывать планы по развитию терминала, указав на то, что подписал соглашение о неразглашении. Не раскрываются также финансовые детали. Аналитики активы оценили в 1,8-2 млрд руб.

Отметим, что терминал у Смольного банк «Санкт-Петербург» купил три года назад. Тогда сообщалось, что банк может реализовать пакет акций в ближайшие пять-семь лет.

Грузовой терминал Пулково в прошлом году обслужил 34,6 тыс. т грузов.