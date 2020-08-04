В Петербурге бизнесмен отделался штрафом за продажу алкоголя в ночное время

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Фото: Pixabay

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Фото: Pixabay

В Московском районе Петербурга прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере оборота спиртосодержащей продукции. Был выявлен нарушитель.

Сотрудники наведались в магазин «Продукты», расположенный в доме №33 по Витебскому проспекту. Установлено, что в помещении осуществлялась продажа алкоголя в ночное время и без сопроводительных документов.

Как сообщили на сайте прокуратуры, по данному факту в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении.

Мужчина отделался предупреждением. Изъятую алкогольную продукции направили на уничтожение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ресторан в Петроградском районе оштрафовали на 300 тыс. рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему.