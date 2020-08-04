Глюкоза напугала поклонников болезненной худобой

Глюкоза напугала поклонников болезненной худобой
Глюкоза встревожила поклонников новым фото. Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Наталья Ионова поделилась новым фото, на котором ее фигура показалась поклонникам очень хрупкой.

Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. 34-летняя Глюкоза поделилась селфи, на котором ее тело кажется слишком худощавым, считают некоторые подписчики.

Пользователи посоветовали певице набрать вес, чтобы не выглядеть болезненно худой. В комментариях под фото поклонники также указали, что переживают за любимицу. Не обошли вниманием подписчики и прическу артистки, кому-то она показалась слишком простой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ургант и Глюкоза оголились ради флешмоба. Они прикрылись подушками, которыми заменили одежду. Фанаты похвалили стройную фигуру Ивана, отметив, что лучше него не было участника во флешмобе.

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