В Петербурге нашли тело ЛГБТ-блогера из Таджикистана

Молодой человек мог скончаться из-за передозировки наркотиков.

Тело 22-летнего ЛГБТ-блогера из Таджикистана нашли в одной из квартир в Санкт-Петербург. Об этом сообщил 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Сначала предполагалось, что к смерти причастен 45-летний уроженец Азербайджана, у которого ночевал парень. Мужчина заявил, что он ушел в магазин, а когда вернулся, знакомый уже не дышал. Считается, что случилась передозировка наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что на теле блогера были следы, появляющиеся обычно после побоев, но их назвали «последствиями страстных игр». Соседи, давая показания, пожаловались на квартиру и ее «криминальность».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Предположительно, жена планировала избавиться от тела исполнителя, умершего от передозировки запрещенными веществами.