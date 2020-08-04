В Петербурге нашли тело ЛГБТ-блогера из Таджикистана

В Петербурге нашли тело ЛГБТ-блогера из Таджикистана
Квартиру, где нашли тело, назвали "криминальной". Фото: Pixabay

Молодой человек мог скончаться из-за передозировки наркотиков.

Тело 22-летнего ЛГБТ-блогера из Таджикистана нашли в одной из квартир в Санкт-Петербург. Об этом сообщил 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Сначала предполагалось, что к смерти причастен 45-летний уроженец Азербайджана, у которого ночевал парень. Мужчина заявил, что он ушел в магазин, а когда вернулся, знакомый уже не дышал. Считается, что случилась передозировка наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что на теле блогера были следы, появляющиеся обычно после побоев, но их назвали «последствиями страстных игр». Соседи, давая показания, пожаловались на квартиру и ее «криминальность».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Предположительно, жена планировала избавиться от тела исполнителя, умершего от передозировки запрещенными веществами.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
блогер лгтбт смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам напомнили о выплатах для детей до 16 лет
В Чечню вернули более 100 молодых людей на воспитание
Петербуржцев предупреждают о сильных ливнях в ночь на 5 августа
Глюкоза напугала поклонников болезненной худобой
WhatsApp будет бороться с фейковыми сообщениями
В Петербурге нашли тело ЛГБТ-блогера из Таджикистана
Петербургские ТЦ и рестораны проверяют на предмет соблюдения требований ...
В офисе таможенных брокеров «Аривист» на Гапсальской проходят обыски